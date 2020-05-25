2020-05-25T09:42:56+03:00
Происшествия

В Липецке разбился 13-летний школьник на мопеде

За 3 дня на дорогах Липецкой области в 7 ДТП пострадали 7 человек [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП в Елецком районеДТП в Елецком районеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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Серьезная авария со школьником произошла минувшим вечером, 24 мая, в районе площади Мира в Липецке. Там на Петровском мосту не справился с управлением 13-летний водитель мопеда. Около 18-30 подросток наехал на бордюр и упал на проезжую часть. Парня с тяжелыми травмами увезли на скорой.

По данным регионального ГИБДД, всего за три дня на дорогах Липецкой области в 7 ДТП пострадали 7 человек. Так 23 мая на трассе Орел – Тамбов в Елецком районе около 18.30 столкнулись «Ленд Ровер» и ВАЗ 12 модели. 34-летний водитель «двенадцатой» попал в больницу. ДТП случилось из-за выезда на встречную.

В тот же вечер на улице Льва Толстого в Чаплыгине в тот вечер столкнулись ВАЗ-2111 и «Мерседес». В аварии пострадала 26-летняя пассажирка иномарки. Причина аварии – кто-то не уступил дорогу.

24 мая в Липецке в 17.30 на улице Бехтеева 27-летний водитель «Лады-Гранты» сбил 32-летнюю женщину на пешеходном переходе. Пешеход в больнице.

Едва не попал в ДТП, обгоняя по обочине .

Кроме этого за выходные зарегистрировали 52 ДТП без пострадавших. А кому-то чудом удалось избежать аварии. В соцсети водитель выложил запись с регистратора на трассе Липецк-Лебедянь, где он на мокрой дороге слева по обочине опережает длиномер с прицепом, попадает в слепую зону грузовика и едва не вылетает из трассы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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