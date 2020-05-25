2020-05-25T11:17:06+03:00
Происшествия

В Липецке аферист под видом волонтера с продуктами оставил пенсионерку без денег

Жертвой афериста стала 81-летняя бабушка
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке продолжают изгаляться социальные аферисты. Теперь они ходят по домам пенсионеров, представляясь волонтерами, которые якобы разносят продуктовые наборы. Жертвой такого негодяя накануне стала 81-летняя бабушка, пенсионерка обратилась в полицию 19 мая.

К ней пришел парень с продуктовым пакетом, сказал, что помогает пенсионерам на самоизоляции. Мошенник сообщил, что бабушке положены 500 рублей, но нужна сдача, так как у него только купюра в 5000. Пенсионерка пошла за деньгами, парень проследовал за ней в комнату и попросил расписку о получении денег и продуктов.

Пока пожилая женщина составляла список полученных продуктов, аферист вышел из комнаты под предлогом звонка и пропал. Как выяснилось, ушлый подлец успел заменить деньги бабушки на билеты «банка приколов». Старушка лишилась 75 000 рублей. Мошенника вычислили. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, им оказался 25-летний житель Липецка. Дело возбудили по части 2 статьи 158 – кража. Аферисту грозит до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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