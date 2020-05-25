В Липецке у иномарки загорелся моторный отсек

25 Май 2020 2020-05-25T13:39:04+03:00

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В этот понедельник, 25 мая, в Липецке загорелся автомобиль. Возле дома №4А по улице Папина у "Тойота Камри" вспыхнул моторный отсек. К месту происшествия направили пожарные подразделения.

В Липецке вспыхнула иномаркаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Однако, как уточнили в пресс-службе регионального МЧС России, помощь спасателей не понадобилась. Липчане сами справились с огнем до прибытия пожарных. Загорание потушили с помощью огнетушителя. Никто из людей не пострадал. Сотрудники МЧС, прибыв на место, убедились, что пламя полностью ликвидировано.

Напомним, что в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с сотового, так и со стационарного телефона.

В Липецке вспыхнула иномаркаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU