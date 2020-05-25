Садоводческие маршруты в Липецке начали работать ежедневно

25 Май 2020 2020-05-25T14:32:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке садоводческие маршруты перешли на ежедневный режим работы. Об этом в этот понедельник, 25 мая, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта. Теперь липчане смогут добраться до своих участков в любой день по маршрутам №14, 14, 16, 23, 41, 42, 43, 48, 60, 63, 64, 68, 77.

Ранее автобусы ходили лишь 3 раза в неделю. Такие меры ввели из-за угрозы распространения коронавируса в Липецкой области. В настоящее время ограничение сняли. Однако в салоне необходимо находиться в маске, а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра.

Напомним, что утром COVID-19 подтвердился еще у 63 жителей региона. За все время пандемии инфекцию выявили у 1696 человек. Более 500 липчан выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU