2020-05-25T16:57:20+03:00
Общество

Последний звонок в Липецке 2020: учителя записали трогательное видео для выпускников

Из-за коронавируса праздники проводят в формате онлайн [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области стартовала неделя Последних звонков. Из-за коронавируса линейки проводится в формате онлайн. В этом году в регионе выпускаются около 17 тыс. школьников - 5 тыс. заканчивают 11-ый класс, в 12 тыс. учеников уходят после 9-ого.

Директора и учителя устраивают праздник в дистанционном режиме, с помощью конференций и трансляций. Юные липчане, в свою очередь, готовят ролики со своими фотографиями. Последние звонки будут звучать всю неделю. В Липецке виртуальная линейка пройдет 30 мая. А в этот понедельник, 25 мая, со школой простились выпускники Ельца, Воловского и Данковского районов.

Кстати, очень трогательный видеоролик записали учителя для выпускников. Педагоги рассказали, как им сложно без учеников. Как они соскучились за время карантина по своим классным деткам. Преподаватели поздравили ребят с окончанием их школьной жизни.

- К сожалению, сегодня мы не сможем встретиться и отметить замечательный детский праздник, - обратились учителя к своим воспитанникам. - Но мы переживем это. Справимся со всеми трудностями. Ведь в наших сердцах сохранятся воспоминания о прекрасной поре, замечательном школьном времени, лучезарном детстве. Вы - наше будущее.

Липецкие учителя записали трогательное видео для выпускников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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