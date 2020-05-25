2020-05-25T18:59:05+03:00
Происшествия

В Липецке будут судить мужчину, изрезавшего супругу за пароль в телефоне

Липчанину грозит до 15 лет лишения свободы
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанин порезал свою жену из-за пароля на телефонеЛипчанин порезал свою жену из-за пароля на телефонеФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в совершении преступления по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ "Покушение на убийство".

По данным следствия, страшное произошло ночью 17 марта этого года в одной из квартир дома по улице Московской. Там обвиняемый, будучи пьяным, изрезал свою 30-летнюю супругу. Он один за другим наносил ей удары ножом в грудную клетку и живот. А затем сбежал из квартиры, сел в такси и уехал к родственникам в Задонский район.

На шум вышли соседи. Узнав о произошедшем, они вызвали скорую. Несчастную госпитализировали. К счастью, липчанку вовремя доставили в больницу и врачи спасли ее.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, на время предварительного следствия обвиняемого заключили под стражу. Свою вину он признал и раскаялся. А также рассказал о причине конфликта. Липчанина взбесило, что жена не сообщила ему пароль от своего мобильного. Он ее приревновал.

Экспертизы подтвердили, что мужчина полностью вменяем. Доказательная база собрана. Теперь уголовное дела направили прокурору для утверждения обвинительного заключения. После будет суд. Ревнивцу грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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