Коронавирус в Липецке, новости на 25 мая 2020 года: среди районов по числу заболевших вновь лидирует Липецк

25 Май 2020 2020-05-25T19:23:37+03:00

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В Липецкой области за время пандемии коронавирусом заболели 1 696 человек. Этим утром, 25 мая, диагноз подтвердился еще у 63 жителей региона. По данным регионального оперштаба, большинство заразившихся, как и прежде, были выявлены в Липецке - 21. На второй строчке расположился Елецкий район. Там выявили 11 случаев заражения. Замыкает тройку лидеров Добринский район с 10-ю заболевшими. В Ельце и Долгоруковском районе по 6 случаев. В Липецком районе 5 местных жителей подхватили инфекцию. В Хлевенском районе - 2. В Становлянском и Усманском районе по 1 заболевшему.

Напомним, что на лечении в регионе находятся 1 145 человек. Причем 935 из них получают лечение на дому. У 485 липчан подозревают COVID-19. Выздоровели 546 жителей. Умерло 5 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU