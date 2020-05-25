2020-05-25T19:39:20+03:00
Общество

Во вторник в Липецке отключат свет и воду

На сетях пройдут ремонтные работы
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане останутся без света и водыЛипчане останутся без света и водыФото: Юлия КЛЮЕВА
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Во вторник, 26 мая, в некоторых домах Липецка отключат свет и воду. Так, с 9 утра до 5 часов вечера без электричества останутся жители улиц Земная, Зареченская, Дорожная, Кленовая, Фурманова, Инженерная. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", там проведут ремонтные работы. Их цель - повысить качество бесперебойного электроснабжения липчан.

В тот же день некоторые горожане останутся без холодной воды. С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по адресам: улица Студенческий городок, 6, 10, 11а, 12, 12а. В том районе у дома №10 будут ремонтировать водопровод.

С 9 утра до 5 часов вечера воды не будет у жителей дома №6 по улице Гагарина. Там также пройдут ремонтные работы.

Более подробно узнать об отключениях можно по телефонам 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU

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