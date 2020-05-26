В Липецке в День пограничника откроют памятник

26 Май 2020 2020-05-26T20:20:59+03:00

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В Липецке появился памятник пограничникам. Его установили в этот вторник, 26 мая, в одноименном сквере рядом с площадью Петра Великого.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, у стен ГДМ "Октябрь" благоустроили аллею. Там демонтировали старое покрытие. Новую плитку двух цветов - красного и серого, практически уложили. Чуть позже здесь появятся лавочки, рулонный газон и урны. Кстати, деревья сохранят. Их приведут в порядок с помощью кронирования.

В центре аллеи - памятный знак "Пограничникам всех поколений". Его выполнили в виде пограничного столба. В верхней части - герб РФ, а на центральной плоскости расположились малый герб Пограничной службы ФСБ РФ и геральдическая лента с надписью "Пограничникам всех поколений". На нижней части обелиска - лавровый венок.

Откроют новый сквер и памятник уже в четверг, 28 мая, в День пограничника.

ИСТОЧНИК KP.RU