Под Липецком за день перевернулись две машины – водители в больнице
В Липецкой области за сутки 26 мая перевернулись две машины. Первая авария произошла в Елецком районе в 14.00. Там на трассе Орел – Тамбов не справился с управлением 61-летний водитель «Волги». Машина вылетела в кювет, а водитель попал с травмами в больницу.
Еще одна похожее ДТП случилось на трассе Липецк – Данков в Лебедянском районе около 19.30. С управлением не справился 40-летний водитель «Хендая». Машину вынесло на встречную полосу, где она перевернулась. Благо, больше никого не задело. В аварии пострадал 22-летний пассажир, но в больницу класть не потребовалось.
Как сообщает ГИБДД региона, предварительной причиной этой аварии стало несоответствие скорости условиям на дороге. Поскольку водитель, помимо знаков, должен также учитывать погоду и состояние дорожного покрытия.
Помимо этих двух аварий, за сутки также зарегистрировали 32 ДТП без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU