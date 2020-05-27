Под Липецком за день перевернулись две машины – водители в больнице

27 Май 2020 2020-05-27T11:19:33+03:00

ДТП без пострадавших за день зарегистрировали 32

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В Липецкой области за сутки 26 мая перевернулись две машины. Первая авария произошла в Елецком районе в 14.00. Там на трассе Орел – Тамбов не справился с управлением 61-летний водитель «Волги». Машина вылетела в кювет, а водитель попал с травмами в больницу.

Еще одна похожее ДТП случилось на трассе Липецк – Данков в Лебедянском районе около 19.30. С управлением не справился 40-летний водитель «Хендая». Машину вынесло на встречную полосу, где она перевернулась. Благо, больше никого не задело. В аварии пострадал 22-летний пассажир, но в больницу класть не потребовалось.

Как сообщает ГИБДД региона, предварительной причиной этой аварии стало несоответствие скорости условиям на дороге. Поскольку водитель, помимо знаков, должен также учитывать погоду и состояние дорожного покрытия.

Помимо этих двух аварий, за сутки также зарегистрировали 32 ДТП без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU