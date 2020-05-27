1 июня в день защиты детей в Липецке запретят продавать алкоголь

27 Май 2020 2020-05-27T12:29:32+03:00

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В Международный день защиты детей, 1 июня, в Липецке будет действовать запрет на продажу алкоголя. Спиртные и алкогольные напитки нельзя будет купить в понедельник на всей территории Липецка.

По данным городского управления потребительского рынка и ценовой политики, запрет на продажу алкоголя вводится по областному закону «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции».

К слову запрет на массовые мероприятия в регионе в связи с коронавирусом пока не отменяли. Так что день защиты детей в этом году скорее всего пройдет без традиционных развлекательных программ.

Кстати, народ негодует, что несмотря на отсутствие массовых сборищ, запреты на продажу спиртного все же продолжают вводить. Отметим, в статье 5 закона указано, что повсеместная продажа алкоголя не допускается во время последнего звонка, в день защиты детей (1 июня), день молодежи (27 июня) и день знаний. А в случае других мероприятий по другим случаям запреты вводятся локально в местах массового скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU