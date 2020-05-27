2020-05-27T14:12:25+03:00
Общество

Коронавирус в Липецке, новости на 27 мая 2020 года: медиков Елецкой районной больницы обследуют на COVID-19

Медучреждение, а также поликлинику закрыли до особого распоряжения
Юлия КЛЮЕВА
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В Ельце, Елецком, Долгоруковском, Измалковском и Становлянском районах приостановили работу стационара и поликлиники Елецкой районной больницы. В учреждениях здравоохранения проведут противоэпидемиологические мероприятия, в том числе обследуют врачей на коронавирус. Об этом на своей странице в инстаграм сообщил глава Елецкого района Олег Семенихин. Больница и поликлиника перестали работать до особого распоряжения.

Жители с респираторными симптомами, острыми состояниями или обострениями хронических заболеваний просят обращаться в скорую помощь. Телефон 9-06-03 или 03. Скорую усилят дополнительной бригадой. Также медпомощь будут оказывать в структурных подразделениях - ФАПах, отделениями общей врачебной практики.

Также в больнице с понедельника по субботу будут принимать звонки по телефонам 9-05-44, 8-961-601-26-05. Липчане могут узнать о выписке справок и свидетельств, задать вопрос о получении льготных лекарств, как продлить больничный и тд. Также можно обращаться по телефонам 9-05-54, секретарь главного врача 9-05-41, заместитель главврача по медицинской части или 9-05-66 - главный врач.

Детей примут в Елецкой детской городской поликлинике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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