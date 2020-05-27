2020-05-27T14:55:46+03:00
Происшествия

Воровка в Липецке попросила водички и оставила пенсионерку без сбережений

Впустив «соцработницу» в дом, пожилая женщина лишилась 120 000 рублей
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке спустя год поймали воровку, которая лишила 89-летнюю бабушку всех сбережений. Все произошло 31 июля 2019 года, в тот день в дом к пенсионерке пришла незнакомая женщина, представилась соцработницей и напросилась внутрь.

Афериста отвлекала старушку разговорами, рассказывая про положенные выплаты. А затем попросила водички. Пенсионерка вышла за водой и вернулась, после чего гостья заторопилась и быстро попрощалась. После ухода мошенницы у пожилой женщины пропали 120 000 рублей, которые лежали на столе за иконой.

Воровку удалось вычислить за сотрудникам уголовного розыска и экспертам-криминалистам. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, задержанной оказалась 44-летняя гражданка. Деньги она за это время естественно все потратила. За кражу, по части 2 статьи 158 УК, ей грозит до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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