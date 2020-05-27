2020-05-27T16:08:12+03:00
Общество

В Липецке на 1,4% подешевел квадратный метр в новостройках

При этом по России цены на новые квартиры выросли
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке подешевели новостройкиВ Липецке подешевели новостройкиФото: Юлия КЛЮЕВА
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Специалисты проанализировали, как изменились цены на новостройки в мае. По данным федерального портала "Мир квартир", стоимость квартир медленно ползут вверх. Квадратный метр в новых домах подорожал в среднем по России на 2,3%.

Из 70 городов только в 8 жилье стало доступнее. В этот список попал Липецк. Также цены на новостройки упали в Магнитогорске, Кургане, Грозном, Астрахани, Красноярске, Уфе и Казани.

По данным экспертов, квадратный метр в липецкой новостройке стоит в среднем 45 611 рублей. Это на 1,4% меньше, чем в предыдущем месяце. Средняя цена за квартиру - 2 623 337. Подешевела на 3,2%.

Специалисты также отметили, что снижения цен на новостройки ждать не стоит. Города начинают выходить из режима самолизоляции и девелоперы, скорее всего, не будут браться за новые проекты, а займутся продажей построенного. При этом удерживая цены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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