В Липецке на 1,4% подешевел квадратный метр в новостройках
Специалисты проанализировали, как изменились цены на новостройки в мае. По данным федерального портала "Мир квартир", стоимость квартир медленно ползут вверх. Квадратный метр в новых домах подорожал в среднем по России на 2,3%.
Из 70 городов только в 8 жилье стало доступнее. В этот список попал Липецк. Также цены на новостройки упали в Магнитогорске, Кургане, Грозном, Астрахани, Красноярске, Уфе и Казани.
По данным экспертов, квадратный метр в липецкой новостройке стоит в среднем 45 611 рублей. Это на 1,4% меньше, чем в предыдущем месяце. Средняя цена за квартиру - 2 623 337. Подешевела на 3,2%.
Специалисты также отметили, что снижения цен на новостройки ждать не стоит. Города начинают выходить из режима самолизоляции и девелоперы, скорее всего, не будут браться за новые проекты, а займутся продажей построенного. При этом удерживая цены.
ИСТОЧНИК KP.RU