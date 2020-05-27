2020-05-27T16:45:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, новости на 27 мая 2020 года: ограничения пока снимать не будут

Масочный режим остается, а парки, ТЦ и рынки - закрыты [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Ограничения по коронавирусу в Липецкой области пока снимать не будутОграничения по коронавирусу в Липецкой области пока снимать не будутФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области продлили ограничительные меры в связи с коронавирусом. Об этом в эту среду, 27 мая, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. На заседании оперштаба он отметил, что ситуация не прекрасная, но и не ужасная. Ежедневно COVID-19 подтверждается у около 70 липчан. В данной ситуации власти не могут смягчить меры.

По данным пресс-службы региональной администрации, после 31 мая масочный режим продолжится. Напомним, носить средства индивидуальной защиты следует в транспорте, магазинах, госучреждениях и общественных местах. Возможно, сохранится режим самоизоляции для пенсионеров.

Парки, торговые центры и рынки пока открывать не будут. Как долго еще они будут закрыты? Все зависит от ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

В Липецке пока не будут снимать ограничения по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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