Коронавирус в Липецке, новости на 27 мая 2020 года: ограничения пока снимать не будут
В Липецкой области продлили ограничительные меры в связи с коронавирусом. Об этом в эту среду, 27 мая, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. На заседании оперштаба он отметил, что ситуация не прекрасная, но и не ужасная. Ежедневно COVID-19 подтверждается у около 70 липчан. В данной ситуации власти не могут смягчить меры.
По данным пресс-службы региональной администрации, после 31 мая масочный режим продолжится. Напомним, носить средства индивидуальной защиты следует в транспорте, магазинах, госучреждениях и общественных местах. Возможно, сохранится режим самоизоляции для пенсионеров.
Парки, торговые центры и рынки пока открывать не будут. Как долго еще они будут закрыты? Все зависит от ситуации с новой коронавирусной инфекцией.
В Липецке пока не будут снимать ограничения по коронавирусу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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