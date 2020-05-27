2020-05-27T18:41:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Мэр Липецка подтвердила, что ее дочь заболела коронавирусом

Девушка рассказала о подтвержденном диагнозе COVID-19 в соцсети
Юлия КЛЮЕВА
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У совершеннолетней дочери мэра Липецка Евгении Уваркиной выявили коронавирус. Об этом девушка сообщила в эту среду, 27 мая, на своей странице в Инстаграм. Липчанка рассказала, какие у нее появились симптомы и как узнала о диагнозе.

Информацию о заражении дочери подтвердила глава администрации города. Евгения Уваркина сообщила, что уже давно не контактировала со своим ребенком. Девушка живет отдельно. При этом мэр регулярно сдает тест на COVID-19. Тест, который сделали позавчера, показал отрицательный результат.

- Как мать, я очень переживаю за неё, мы часто созваниваемся и я стараюсь внимательно следить за её самочувствием, - сообщила Евгения Уваркина. - Но, между тем, я понимаю, насколько это опасная и заразная болезнь, поэтому мы ограничиваемся лишь телефонными разговорами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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