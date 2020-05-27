В четверг в Липецке 5 улиц останутся без света, 17 - без холодной воды

27 Май 2020 2020-05-27T20:43:17+03:00

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В четверг, 28 мая, в некоторых домах Липецка отключат электроэнергию и воду. С 9 утра до 12 часов дня без света останутся жители улиц Крупской, 8, 10, и Осипенко, 16. С 9 утра до 4 часов вечера свет потухнет по адресам: СНТ "Дачный-3", "Дачный-4", а также в частном секторе по улице Исполкомовская. С 9 утра до 5 часов вечера света не будет в домах №5, 7 и 9 по улице Ударников и жилых домах частного сектора по улице Ново-Весовая.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", в тот же день специалисты устранят утечку на водоводе рядом с домом №20 по улиц Студеновская. Из-за работ холодную воду с 9 утра до 5 часов вечера отключат по улицам Студёновская, 18, 20, 22, 25, 122, 122а, 122д, 122б, 124а, Чапаева, 2; Кольцевая, 2а; Карьерная, 2. А также в частном секторе: улицы Кольцевая, Фрунзе, Красная, Энергетическая, Дарвина, Арктическая, Чапаева, 20-го Партсъезда, Красная, Димитрова, Студёновская - с 28 по 120 дом по четной стороне.

С 9 утра до 9 часов вечера краны пересохнут на улице Шуминского, 1, 1а, 3, 8, 8а. С 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся липчане, проживающие по улице Московская, 77, 83, 79а, 79, 79б, 79б/1, 79б/2, 81б, 83/1.

Напомним, подробную информацию об отключениях можно получить по телефонам 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU