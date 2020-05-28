28 Май 2020 2020-05-28T09:24:56+03:00

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В здании железнодорожного вокзала в Туле липчанин украл телефон. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО. К сотрудникам транспортной полиции обратилась женщина. Она попросила помочь найти ее телефон. Женщина предположила, что оставила его в зале пригородных касс.

Правоохранители просмотрели камеры видеонаблюдения. Оказалось, что гражданка действительно забыла сотовый у одной из касс. А через некоторое время его похитил некий парень, который тоже покупал билет.

Разослав ориентировку, полицейские обнаружили нарушителя в той же электричке, в которой ехала потерпевшая. Вором оказался житель Ельца Липецкой области 1984 года рождения. Кстати, он уже был ранее судим. При досмотре у него нашли чужой телефон.

Возбуждено уголовное дело по п."в" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража с причинением значительного ущерба гражданину". Расследование уже завершено. Липчанина ждет суд.

Липчанина будут судить за кражу телефона на вокзале Тулы.Момент кражи мобильного телефона в здании пригородных касс железнодорожного вокзала в Туле запечатлели камеры видеонаблюдения. Злоумышленника задер...

ИСТОЧНИК KP.RU