2020-05-28T11:51:49+03:00
Происшествия

Под Липецком столкнулись подростки на мотоциклах: есть пострадавшие

После ДТП 16-летнего парня и его ровесника отправили в больницу
Юлия КЛЮЕВА
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Юные мотоциклисты пострадали в ДТП под ЛипецкомЮные мотоциклисты пострадали в ДТП под ЛипецкомФото: Юлия КЛЮЕВА
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За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2 851 нарушение правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 6 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. Не пристегнулся 41 человек. Более 2 400 раз водители превысили скорость. Также произошло 22 аварии, в которых никто не пострадал.

Накануне, 27 мая, в селе Яблоново Краснинского района столкнулись мотоциклы под управлением 14-летнего и 16-летнего подростков. Пострадал первый водитель и его ровесник-пассажир. Их с травмами госпитализировали. По предварительным данным, один из мотоциклистов нарушил боковой интервал. Это и привело к ДТП.

В госавтоинспекции напоминают, что скутерами и мопедами можно управлять лишь с 16 лет. При этом у подростка должно быть водительское удостоверение. Если несовершеннолетние водители нарушают ПДД, об этом сообщают в подразделения инспекции по делам несовершеннолетних и участковому. Родителям же грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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