2020-05-28T12:47:51+03:00
Общество

В Липецке на площади Заводская срезают старый асфальт

Реконструкция улицы Баумана продолжается
Юлия КЛЮЕВА
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Ремонт на площади Заводская в ЛипецкеРемонт на площади Заводская в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В Липецке продолжается реконструкция улицы Баумана. На площади Заводская срезают старый асфальт. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в последний раз проезжую часть масштабно ремонтировали около 15 лет назад.

На участке снимут около 13,3 тыс.м2 дорожной одежды. Покрытие пойдет на отсыпку улицы 1 Мая в селе Сселки. Работы на площади будут проводить только в светлое время суток. Ночью - перерыв, чтобы не беспокоить местных жителей.

Напомним, что благоустройство проводят в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". При этом движение транспорта останавливать не планируется. Но водителей призывают быть внимательнее при проезде участка. А также не игнорировать знаки дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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