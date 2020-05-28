В Липецке на площади Заводская срезают старый асфальт

28 Май 2020 2020-05-28T12:47:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке продолжается реконструкция улицы Баумана. На площади Заводская срезают старый асфальт. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в последний раз проезжую часть масштабно ремонтировали около 15 лет назад.

На участке снимут около 13,3 тыс.м2 дорожной одежды. Покрытие пойдет на отсыпку улицы 1 Мая в селе Сселки. Работы на площади будут проводить только в светлое время суток. Ночью - перерыв, чтобы не беспокоить местных жителей.

Напомним, что благоустройство проводят в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". При этом движение транспорта останавливать не планируется. Но водителей призывают быть внимательнее при проезде участка. А также не игнорировать знаки дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU