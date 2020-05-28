В Липецке открыли памятник пограничникам
В Липецке в День пограничника открыли памятник. Он установлен на одной из аллей возле ГДМ "Октябрь". Памятный знак "Пограничникам всех поколений" станет местом притяжения солдат и офицеров, проходивших службу на границе.
Как сообщили в пресс-службе областной администрации, на торжественном открытии обелиска присутствовал губернатор региона Игорь Артамонов и мэр Липецка Евгения Уваркина. Кстати, для Артамонова это тоже особый праздник. Глава региона служил на финской границе. Игорь Артамонов поздравил пограничников с праздником и поблагодарил за мужество и преданность Родине.
Кстати, памятник возвели за счет внебюджетных средств в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", а также нацпроекта "Жилье и городская среда".
В Липецке открыли памятник пограничникам.
ИСТОЧНИК KP.RU