2020-05-28T15:15:08+03:00
Общество

В Липецке открыли памятник пограничникам

Памятный знак установлен рядом с площадью Петра Великого [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке открыли памятник пограничникамВ Липецке открыли памятник пограничникамФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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В Липецке в День пограничника открыли памятник. Он установлен на одной из аллей возле ГДМ "Октябрь". Памятный знак "Пограничникам всех поколений" станет местом притяжения солдат и офицеров, проходивших службу на границе.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, на торжественном открытии обелиска присутствовал губернатор региона Игорь Артамонов и мэр Липецка Евгения Уваркина. Кстати, для Артамонова это тоже особый праздник. Глава региона служил на финской границе. Игорь Артамонов поздравил пограничников с праздником и поблагодарил за мужество и преданность Родине.

Кстати, памятник возвели за счет внебюджетных средств в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", а также нацпроекта "Жилье и городская среда".

В Липецке открыли памятник пограничникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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