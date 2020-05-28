2020-05-28T16:19:32+03:00
Происшествия

После звонков от "сотрудника службы безопасности" липчанка лишилась 700 000 рублей

Жительница Липецка попалась на удочку мошенника
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанку обманули на 700 тыс. рублейЛипчанку обманули на 700 тыс. рублейФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувшую среду, 27 мая, в отдел полиции Липецка обратилась 25-летняя девушка. В заявлении она указала, что у нее украли деньги. Липчанке позвонил незнакомец, представившись сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что кто-то пытался снять деньги с ее карты.

Девушка испугалась. Она, повинуясь требованиям злодея, пошла в банкомат и сняла все деньги с карты - 700 тыс. рублей. Но вдруг неизвестный снова позвонил и сказал положить всю сумму на счет, который он продиктовал. Мол, так деньги будут в безопасности. Липчанка и здесь поверила мошеннику. Только потом она поняла, что ее обманули.

По данным пресс-службы регионального УМВД России, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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