2020-05-28T17:41:15+03:00
Происшествия

Под Липецком студенту грозит 5 лет за взятку преподавателю

Парень предложил 11 000 рублей за экзамен
Лия МУРАДЬЯН
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Студенту грозит крупный штраф и тюремный срокСтуденту грозит крупный штраф и тюремный срокФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области под уголовную статью попал студент одного из вузов в Ельце. Молодого человека обвиняют по части 3 статьи 291 УК – дача взятки. По версии следствия, парень заплатил преподавателю за экзамен 11 000 рублей. За эти деньги студенту должны были выставить положительную оценку по предмету.

Как сообщили в пресс-службе областного управления СКР, преступление произошло еще в декабре 2019 года. Расследование уголовного дела продолжается и следствию еще предстоит разобраться во всех деталях коррупционного проявления в вузе.

На данном этапе за дачу взятки парню грозит крупный штраф до 30-кратной суммы взятки – в данном случае 330 000 рублей. А также до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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