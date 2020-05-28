2020-05-28T18:42:36+03:00
Происшествия

Ребенка бросила, но за материнским капиталом пришла: нерадивую мать в Липецке осудили за мошенничество

Женщину лишили родительских прав, что не помешало ей попытаться получить выплаты
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке осудили за мошенничество нерадивую мать. Согласно материалам дела, 36-летняя женщина бросила своего маленького сына и даже не платила алименты. Женщину осудили за уклонение и лишили родительских прав.

Несмотря на это, у дамы хватило совести прийти в пенсионный фонд за материнским капиталом на ребенка, которого бросила. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, женщина обратилась в 2016 году, принесла договор купли-продажи дома и пыталась получить 419 779 рублей. По закону, родители, осужденные за преступление против детей, права на материнский капитал не имеют.

В итоге возбудили уголовное дело по статье 159.2 УК – мошенничество при получении выплат. В ходе расследования нерадивая мать во всем созналась. Суд приговорил ее к двум годам условно с испытательным сроком 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Ребенка бросила, но за материнским капиталом пришла: нерадивую мать в Липецке осудили за мошенничество
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