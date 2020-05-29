Число зараженных коронавирусом в Липецке на 29 мая 2020 года: 70 новых случаев COVID-19
С начала эпидемии коронавирусом в Липецке заразились почти 2000 человек
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По данным оперативного штаба на утро 29 мая 2020 года, количество зараженных корнавирусом в Липецке увеличилось на 70 человек. Именно столько новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Липецке за сутки.
А всего с начала эпидемии общее число заразившихся коронавирусом в Липецкой области оставило 1976 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU