Ограничения по коронавирусу в Липецке продлили до 20 июня
Ограничения по коронавирусу в Липецке продлили до 20 июня. Об этом сообщает администрация области. Отметим, что режим всеобщей самоизоляции в области отменили. При этом продолжает действовать масочный режим, запрет на массовые мероприятия, запрет на работу развлекательных заведений и предприятий общественного питания.
Также действует обязательная двухнедельная самоизоляция для людей, которые прибывают из других регионов или из-за границы. Под запретом и некоторые сферы бизнеса. Так как ситуация с эпидемией коронавируса все еще сложная, все эти ограничения будут действовать еще 20 дней.
Напомним, что сейчас в день регистрируют примерно по 70 новых случаев заражения COVID-19, что не позволяет снять все существующие ограничительные меры.
ИСТОЧНИК KP.RU
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