2020-05-29T11:18:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Ограничения по коронавирусу в Липецке продлили до 20 июня

Масочный режим, запрет на массовые мероприятия и другие меры будут действовать еще 20 дней
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ограничения по коронавирусу в Липецке продлили до 20 июня. Об этом сообщает администрация области. Отметим, что режим всеобщей самоизоляции в области отменили. При этом продолжает действовать масочный режим, запрет на массовые мероприятия, запрет на работу развлекательных заведений и предприятий общественного питания.

Также действует обязательная двухнедельная самоизоляция для людей, которые прибывают из других регионов или из-за границы. Под запретом и некоторые сферы бизнеса. Так как ситуация с эпидемией коронавируса все еще сложная, все эти ограничения будут действовать еще 20 дней.

Напомним, что сейчас в день регистрируют примерно по 70 новых случаев заражения COVID-19, что не позволяет снять все существующие ограничительные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ограничения по коронавирусу в Липецке продлили до 20 июня
Число зараженных коронавирусом в Липецке на 29 мая 2020 года: 70 новых случаев COVID-19
Ребенка бросила, но за материнским капиталом пришла: нерадивую мать в Липецке осудили за мошенничество
В Липецке огласили окончательное обвинение по делу о миллионных взятках в управлении имущественных отношений
Под Липецком студенту грозит 5 лет за взятку преподавателю
После звонков от "сотрудника службы безопасности" липчанка лишилась 700 000 рублей
В Липецке открыли памятник пограничникам
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 28 мая 2020 года составило 674 человек
В Липецке на площади Заводская срезают старый асфальт
Пост о червивой рыбе в больнице Липецка может стоить его авторам 600 000 рублей
Под Липецком столкнулись подростки на мотоциклах: есть пострадавшие
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 28 мая 2020 года: еще 70 больных
СберЛогистика расширила географию присутствия до 42 регионов
Липчанина будут судить за кражу телефона на вокзале Тулы
В четверг в Липецке 5 улиц останутся без света, 17 - без холодной воды
Мэр Липецка подтвердила, что ее дочь заболела коронавирусом
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 27 мая 2020 года: переболели еще 53 человека
Коронавирус в Липецке, новости на 27 мая 2020 года: ограничения пока снимать не будут
В Липецке на 1,4% подешевел квадратный метр в новостройках
Воровка в Липецке попросила водички и оставила пенсионерку без сбережений
Коронавирус в Липецке, новости на 27 мая 2020 года: медиков Елецкой районной больницы обследуют на COVID-19
1 июня в день защиты детей в Липецке запретят продавать алкоголь
Под Липецком за день перевернулись две машины – водители в больнице