29 Май 2020 2020-05-29T11:18:23+03:00

Масочный режим, запрет на массовые мероприятия и другие меры будут действовать еще 20 дней

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Ограничения по коронавирусу в Липецке продлили до 20 июня. Об этом сообщает администрация области. Отметим, что режим всеобщей самоизоляции в области отменили. При этом продолжает действовать масочный режим, запрет на массовые мероприятия, запрет на работу развлекательных заведений и предприятий общественного питания.

Также действует обязательная двухнедельная самоизоляция для людей, которые прибывают из других регионов или из-за границы. Под запретом и некоторые сферы бизнеса. Так как ситуация с эпидемией коронавируса все еще сложная, все эти ограничения будут действовать еще 20 дней.

Напомним, что сейчас в день регистрируют примерно по 70 новых случаев заражения COVID-19, что не позволяет снять все существующие ограничительные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU