В страшной аварии под Липецком «Приора» упала с высокого моста на бетон – есть погибшие
Жуткая авария произошла в городе Елец Липецкой области этой ночью, 29 мая. Там на Каракумском мосту не справился с управлением водитель «Лады-Приоры». Легковушка перелетела через бордюр, пробила ограждение и рухнула вниз на камни с высоты более 15 метров.
"Приора" машина рухнула с огромной выстоты. Фото "ДТП Елец"Фото: vk.com
Машина упала на бетонное основание опор моста. По словам очевидцев, в машине находились два человека – водитель и пассажир. Один из них погиб.
"Приора" рухнула с моста под Липецком .
Момент аварии записала камера уличного наблюдения. На записи видно, как легковушка проносится мимо памятника, затем, не сбавляя скорости, выезжает на мост.
Елец, машина упала с моста на бетон .
Водитель теряет управление, легковушка сначала задевает ограждение с правой стороны, затем вылетает на встречную, где водитель пытается уйти от удара с грузовиком, но машину удержать на дороге не удается. «Приора» сталкивается с грузовиком, затем пробивает ограждение на встречной и летит вниз.
Машина упала с моста в Липецке.
Машина превратилась в груду металла.
ИСТОЧНИК KP.RU