В страшной аварии под Липецком «Приора» упала с высокого моста на бетон – есть погибшие

29 Май 2020 2020-05-29T13:56:48+03:00

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Жуткая авария произошла в городе Елец Липецкой области этой ночью, 29 мая. Там на Каракумском мосту не справился с управлением водитель «Лады-Приоры». Легковушка перелетела через бордюр, пробила ограждение и рухнула вниз на камни с высоты более 15 метров.

"Приора" машина рухнула с огромной выстоты. Фото "ДТП Елец"Фото: vk.com

Машина упала на бетонное основание опор моста. По словам очевидцев, в машине находились два человека – водитель и пассажир. Один из них погиб.

"Приора" рухнула с моста под Липецком .

Момент аварии записала камера уличного наблюдения. На записи видно, как легковушка проносится мимо памятника, затем, не сбавляя скорости, выезжает на мост.

Елец, машина упала с моста на бетон .

Водитель теряет управление, легковушка сначала задевает ограждение с правой стороны, затем вылетает на встречную, где водитель пытается уйти от удара с грузовиком, но машину удержать на дороге не удается. «Приора» сталкивается с грузовиком, затем пробивает ограждение на встречной и летит вниз.

Машина упала с моста в Липецке.

Машина превратилась в груду металла.

ИСТОЧНИК KP.RU