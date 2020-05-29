В Липецке поймали грабителя, который 9 мая ворвался в магазин и забрал деньги из кассы
В Липецке поймали мужчину, который ограбил магазин еще 9 мая. Все случилось в торговой точке на улице Зои Космодемьянской, куда ворвался неизвестный, нагло вытащил деньги из кассы и сбежал. Добычей налетчика стали 1000 рублей.
Липчанин пошел на грабеж ради 1000 рублей.Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области
Злодея засекли камеры наблюдения, по записям с которых составили фоторобот и начали искать. На негодяя наткнулись сотрудники ППС, когда патрулировали улицы Левобережного района Липецка. Похожего по описанию мужчину задержали и оперативно доставили в отдел.
Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, им оказался 41-летний житель города Грязи. По данным полиции, у мужчины уже есть ряд судимостей. На этот раз дело возбудили по 161 статье УК – грабеж. Теперь за 1000 рублей грабителю грозит очередной срок до 4 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU