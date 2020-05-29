2020-05-29T13:10:12+03:00
Происшествия

В Липецке поймали грабителя, который 9 мая ворвался в магазин и забрал деньги из кассы

Нажива в 1000 рублей может стоить рецидивисту 4 года тюрьмы [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке поймали мужчину, который ограбил магазин еще 9 мая. Все случилось в торговой точке на улице Зои Космодемьянской, куда ворвался неизвестный, нагло вытащил деньги из кассы и сбежал. Добычей налетчика стали 1000 рублей.

Липчанин пошел на грабеж ради 1000 рублей.Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области

Злодея засекли камеры наблюдения, по записям с которых составили фоторобот и начали искать. На негодяя наткнулись сотрудники ППС, когда патрулировали улицы Левобережного района Липецка. Похожего по описанию мужчину задержали и оперативно доставили в отдел.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, им оказался 41-летний житель города Грязи. По данным полиции, у мужчины уже есть ряд судимостей. На этот раз дело возбудили по 161 статье УК – грабеж. Теперь за 1000 рублей грабителю грозит очередной срок до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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