В выходные усилят контроль за автобусами и масочным режимом по коронавирусу в Липецке
После замечаний главного санитарного врача Владимира Бондарева в Липецке решили усилить контроль за соблюдением ограничений по коронавирусу. Напомним, медики отметили, что после выходных число пациентов с коронавирусом увеличивается.
Как сообщили в пресс-службе облсовета, особое опасение вызывают переполненные пенсионерами садоводческие автобусы. Это создает риск возникновения новых очагов коронавируса. Поэтому мэра Липецка попросили лучше контролировать пассажиров автобусов. Теперь волонтеры будут выдавать пассажирам перчатки, и следить, чтобы люди заходили в общественный транспорт в масках и не создавали давку.
Также усилить контроль за масочным режимом призвали полицию и Росгвардию, особенно тщательно проверять в предстоящие выходные.
ИСТОЧНИК KP.RU
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