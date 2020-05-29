Липецкий зоопарк просит о помощи – без посетителей зверинец потерял 11.5 млн рублей

29 Май 2020 2020-05-29T16:11:40+03:00

Животных нужно кормить, убирать за ними и платить зарплаты сотрудникам

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Из-за эпидемии коронавируса в Липецке в тяжелом финансовом положении оказался зоопарк. Основной доход Липецкому зоопарку приносили посетители, причем именно в теплое время года. Но из-за ограничений по COVID-19 зверинец закрыли еще в начале весны.

Как сообщил в пресс-службе администрации, за три месяца без посетителей финансовые потери составили более 11.5 млн рублей. А животным, несмотря на отсутствие людей, постоянно нужно есть, за ними надо убирать, лечить, платить сотрудникам зарплату и оплачивать коммунальные услуги и содержание помещений.

На данный момент на территории Липецкого зоопарка живут 3000 животных более чем 300 видов, включая крупных хищников, которым требуется немало корма. Звери живут на территории почти 4 гектара.

Зоопарк просит всех, у кого есть возможность, оказать финансовую помощь. Реквизиты по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU