2020-05-29T18:18:26+03:00
Общество

На выходные в Липецке обещают грозу с сильным ветром

Конец весны и начало лета теплом не порадуют
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке обещают дожди и сильный ветерВ Липецке обещают дожди и сильный ветерФото: Лия МУРАДЬЯН
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Погода не порадует липчан в предстоящие выходные. По данным Гидрометцентра, в субботу, 30 мая, в Липецкой области ожидаются дожди, в некоторых районах – грозы. Ветер будет дуть восточный, с переходом на южный, скорость 6 – 11 метров в секунду. МЧС сообщает, что при грозах возможны порывы ветра до 17 м/с.

Зато в регионе существенно потеплеет, ночью ожидается до +17°С, днем 21 – 26 градусов тепла. Атмосферное давление не изменится и останется на уровне 746 мм ртутного столба. В последний день весны тоже будет дождливо и ветрено. Температура воздуха в воскресенье днем в Липецке не выше +18°С. Кстати, вначале лета теплее не стане. Ко вторнику столбик термометра упадет до +10 градусов днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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