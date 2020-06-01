Камера сняла, как на стадионе в Липецке жестоко избили мужчину
В соцсетях появилось видео жестокого избиения мужчины. Как сообщает автор ролика, все случилось на стадионе в Липецке. На записи видно, как около 5 человек выясняют отношение у поля за трибунами.
Внезапно один из участников конфликта отводит мужчину в сторону и бьет головой об перила. Человек едва стоит на ногах, но это не останавливает оппонентов.
Избиение на стадионе в Липецке .
Мужчину волокут к рядам, роняют на ступени, таскают по земле и бьют ногами по голове. Человек защищает голову руками, пытается встать, но ему не дают подняться.
Съемка идет через телефон с монитора.
– Хх там много людей, а когда наши приехали, осталось всего трое – комментирует происходящее голос за кадром.
ИСТОЧНИК KP.RU