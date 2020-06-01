2020-06-01T09:55:29+03:00
Происшествия

Камера сняла, как на стадионе в Липецке жестоко избили мужчину

Драка возникла в нетрезвой компании [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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В соцсетях появилось видео жестокого избиения мужчины. Как сообщает автор ролика, все случилось на стадионе в Липецке. На записи видно, как около 5 человек выясняют отношение у поля за трибунами.

Внезапно один из участников конфликта отводит мужчину в сторону и бьет головой об перила. Человек едва стоит на ногах, но это не останавливает оппонентов.

Избиение на стадионе в Липецке .

Мужчину волокут к рядам, роняют на ступени, таскают по земле и бьют ногами по голове. Человек защищает голову руками, пытается встать, но ему не дают подняться.

Съемка идет через телефон с монитора.

– Хх там много людей, а когда наши приехали, осталось всего трое – комментирует происходящее голос за кадром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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