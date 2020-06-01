Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 1 июня 2020 года: 71 новый случай COVID-19 за сутки

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:35:10+03:00

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По данным оперативного штаба на утро 1 июня 2020 года в Липецке выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 в Липецке с начала эпидемии составило 2194 человека.

Напомним, что 6 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. Последняя пациентка, 82-летняя женщина с двусторонней пневмонией, погибла накануне. Болезнь у пожилой женщины осложнялась наличием других заболеваний – сахарного диабета и тяжелой патологии сердечно-сосудистой системы. Официально в диагнозе – смерть констатировали на фоне прогрессирующей легочно-сердечной недостаточности.

Вместе с тем выздоровели за период эпидемии 724 человека. С учетом выздоровевших и умерших, на данный момент на лечении в Липецке остаются 1464 человек с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU