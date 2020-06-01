В Липецке выпал с 6 этажа и погиб 4-летний мальчик

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:33:49+03:00

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Жуткая трагедия произошла минувшим вечером, 31 мая, в многоквартирном доме на проспекте 60 лет СССР в Липецке. Там около 19.00 из окна квартиры на 6 этаже выпал 4-летний мальчик. К несчастью, ребенок погиб. По факту смерти началась доследственная проверка.

По данным следствия, мальчик находился в квартире в мамой. Как сообщили в пресс-службе СКР по Липецкой области, малыш остался без присмотра, взобрался на подоконник, открыл окно и сорвался.

Как положено в таких случаях, сейчас следователи выяснят все подробности трагедии и условия, в которых воспитывался мальчик в семье, опрашивают родственников и очевидцев.

СК просит родителей не оставлять малышей без присмотра, не складывать ничего у окон, чтобы ребенок не мог взобраться. Если окно открыто, ребенок постоянно должен быть в поле зрения. Также на окнах лучше ставить защитные замки.

ИСТОЧНИК KP.RU