Под Липецком погоня за нарушителем закончилась аварией и задержанием

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:49:01+03:00

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Свидетелями необычного задержания стали жители Ельца в минувшие выходные. Там сотрудники ДПС задерживали невменяемого водителя. По словам очевидцев «КИА» пронеслась на приличной скорости мимо дежуривших на дороге автоинспекторов. Водитель проигнорировал требование остановиться и завязалась погоня.

Задержание в Ельце .

Нарушителя преследовали несколько патрульных машин. Полицейская погоня закончилась тем, что невменяемый водитель попал в ДТП. На кадрах с задержания видно, что на асфальте у разбитой машины «лицом в пол» лежат два человека. Причем одни из задержанных почему-то без штанов, но в нижнем белье. На месте работали сотрудники ГИБДД и полиции.

– Увидеть такую страсть удается один раз в жизни, – прокомментировала происходящее женщина за кадром.

ИСТОЧНИК KP.RU