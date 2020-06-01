Под Липецком погоня за нарушителем закончилась аварией и задержанием
Свидетелями необычного задержания стали жители Ельца в минувшие выходные. Там сотрудники ДПС задерживали невменяемого водителя. По словам очевидцев «КИА» пронеслась на приличной скорости мимо дежуривших на дороге автоинспекторов. Водитель проигнорировал требование остановиться и завязалась погоня.
Задержание в Ельце .
Нарушителя преследовали несколько патрульных машин. Полицейская погоня закончилась тем, что невменяемый водитель попал в ДТП. На кадрах с задержания видно, что на асфальте у разбитой машины «лицом в пол» лежат два человека. Причем одни из задержанных почему-то без штанов, но в нижнем белье. На месте работали сотрудники ГИБДД и полиции.
– Увидеть такую страсть удается один раз в жизни, – прокомментировала происходящее женщина за кадром.
ИСТОЧНИК KP.RU