2020-06-01T13:31:55+03:00
Общество

Часть моста в Новой жизни под Липецком будет закрыта еще до 11 июня

Ранее планировалось, что путепровод откроют 1 июня, но возник риск обрушения
Лия МУРАДЬЯН
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Возник риск обрушения старой части мостаВозник риск обрушения старой части мостаФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке затягиваются работы на мосту в районе поселка Новая жизнь на грязинской трассе. Напомним, одну полосу моста закрыли 23 мая и планировали открыть 1 июня. Но работы пришлось продлить еще на 11 дней.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, транспорт будет проезжать по одной полосе до 11 июня. Как оказалось, во время строительства нового путепровода возник риск обрушения старой части. Поэтому теперь приходится ремонтировать несущие конструкции в местах скрепления моста с дорогой.

Водителей в очередной раз просят отнестись с пониманием, и по возможности объезжать этот участок, чтобы минимизировать затор на дороге. Объехать можно через дамбу Матырского водохранилища и по трассе «Обход Липецка».

Строительство будет идти весь год, когда его закончат, в сторону Грязей транспорт будет ездить по старому мосту, обратно – по новому. Ширина проезжей части составит 9 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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