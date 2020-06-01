Часть моста в Новой жизни под Липецком будет закрыта еще до 11 июня
В Липецке затягиваются работы на мосту в районе поселка Новая жизнь на грязинской трассе. Напомним, одну полосу моста закрыли 23 мая и планировали открыть 1 июня. Но работы пришлось продлить еще на 11 дней.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, транспорт будет проезжать по одной полосе до 11 июня. Как оказалось, во время строительства нового путепровода возник риск обрушения старой части. Поэтому теперь приходится ремонтировать несущие конструкции в местах скрепления моста с дорогой.
Водителей в очередной раз просят отнестись с пониманием, и по возможности объезжать этот участок, чтобы минимизировать затор на дороге. Объехать можно через дамбу Матырского водохранилища и по трассе «Обход Липецка».
Строительство будет идти весь год, когда его закончат, в сторону Грязей транспорт будет ездить по старому мосту, обратно – по новому. Ширина проезжей части составит 9 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU