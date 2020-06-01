На трассе «Дон» под Липецком вышел из машины и пропал человек

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:05:23+03:00

31-летний Иван Киселев нуждается в помощи и может быть дезориентирован

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В Липецкой области полиция и волонтеры ищут бесследно пропавшего мужчину. Как сообщают волонтеры «Поиска пропавших детей», 31-летний Киселев Иван Владимирович вышел из грузового автомобиля 26 мая на 446 километре трассы М-4 «Дон». С тех пор человека больше не видели.

Волонтеры предупреждают, что мужчина нуждается в медицинской помощи и может быть дезориентирован.

Приметы Ивана Киселева: на вид 30-35 лет, среднего телосложения.

Был одет: футболка, светлые брюки и черные берцы.

Просьба ко всем, кто видел человека после исчезновения, знает, где он находится или владеет любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 – волонтеры. Также можно написать на электронную почту ppdlip@maii.ru

ИСТОЧНИК KP.RU