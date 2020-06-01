Под Липецком сняли пенсию с карты умершего человека
В Становлянском районе Липецкой области разбираются в таинственном исчезновении денег с карты умершего человека. Информация поступила в прокуратуру из пенсионного фонда.
По данным прокуратуры жительница селя Ламское скончалась в августе прошлого года. В течение двух месяцев умершей на карту продолжала приходить пенсия и кто-то этим воспользовался. В период с августа по октябрь неизвестные люди сняли с карты покойницы 11 248 рублей пенсии, которую перечислил ПФР.
Кто это сделал, пока неизвестно. В пресс-службе прокуратуры сообщили, что после проверки материалы отправили в следственные органы, где возбудили уголовное дело. Кто продолжал получать и снимать пенсию умершего человека теперь выясняют правоохранительные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU