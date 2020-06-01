2020-06-01T15:15:46+03:00
Происшествия

Под Липецком сняли пенсию с карты умершего человека

Уголовное дело возбудили в Становляснкм районе
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Становлянском районе Липецкой области разбираются в таинственном исчезновении денег с карты умершего человека. Информация поступила в прокуратуру из пенсионного фонда.

По данным прокуратуры жительница селя Ламское скончалась в августе прошлого года. В течение двух месяцев умершей на карту продолжала приходить пенсия и кто-то этим воспользовался. В период с августа по октябрь неизвестные люди сняли с карты покойницы 11 248 рублей пенсии, которую перечислил ПФР.

Кто это сделал, пока неизвестно. В пресс-службе прокуратуры сообщили, что после проверки материалы отправили в следственные органы, где возбудили уголовное дело. Кто продолжал получать и снимать пенсию умершего человека теперь выясняют правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Директора стройфирмы под Липецком приговорили к штрафу в 2 млн за взятку 3 млн рублей
В Липецке предпринимателям закрытых из-за коронавируса рынков обещают выплатить МРОТ
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 1 июня 2020 года: за сутки вылечились 18 человек
Под Липецком сняли пенсию с карты умершего человека
На трассе «Дон» под Липецком вышел из машины и пропал человек
Часть моста в Новой жизни под Липецком будет закрыта еще до 11 июня
Под Липецком погоня за нарушителем закончилась аварией и задержанием
В Липецке выпал с 6 этажа и погиб 4-летний мальчик
Мужчина, которого избили под камерами на стадионе в Липецке, не выжил
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 1 июня 2020 года: 71 новый случай COVID-19 за сутки
Приятные сюрпризы для россиян к Международному дню защиты детей приготовил Сбербанк
Камера сняла, как на стадионе в Липецке жестоко избили мужчину