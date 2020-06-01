2020-06-01T15:34:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 1 июня 2020 года: за сутки вылечились 18 человек

Общее количество выздоровевших увеличилось до 742 человек
Лия МУРАДЬЯН
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По данным оперативного штаба на 1 июня 2020 года число выздоровевших от коронавируса в Липецке возросло до 742 человек. За эти сутки от COVID-19 вылечились еще 18 человек.

С учетом выздоровевших и шестерых умерших количество активных случаев заражения на данный момент составляет 1446 человек. А всего заразились с начала эпидемии 2194 жителя области.

Из активных 1254 пациента переносят коронавирус в легкой форме, поэтому лечатся на дому. В больницах с диагнозом «Коронавирусная инфекция» лежат 192 человека. Еще 618 человек также находятся в больницах с подозрением на выделение вируса.

Напомним, что утром в Липецкой области подтвердились 71 новых случай заражения. Из них 36 заразившихся из самого Липецка, 14 – из Грязинского района, 7 – в Липецком, 5 – в Тербунском, по 4 в Ельце и Елецком районе, и 1 случая в Лебедянском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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