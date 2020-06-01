В Липецке предпринимателям закрытых из-за коронавируса рынков обещают выплатить МРОТ

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:06:13+03:00

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Власти Липецкой области обещают помочь предпринимателям, которые торгуют на непродовольственных рынках. Отметим, что вещевые и другие рынки закрыли из-за ограничений по коронавирусу 30 марта.

При этом под какую-либо программу поддержки этот вид бизнеса не попал, поэтому предприниматели остались без дохода на два месяца. Как сообщили в региональном управлении потребительского рынка и ценовой политики, если этот вид деятельности в ближайшее время не включат в федеральную программу, то начнет действовать региональная поддержка.

Планируется назначить работникам рынков выплаты в размере 1 МРОТ – это 12 130 рублей. Всего на поддержку предпринимателей на рынках намерены выделить из областного бюджета 30 миллионов рублей. Предложение уже внесли в областной Совет депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU