2020-06-02T09:32:49+03:00
Происшествия

В ДТП с тремя машинами под Липецком пострадали три человека

За сутки на дорогах региона в двух авариях травмы получили 4 человека [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП в Липецком районеДТП в Липецком районеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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Крупная авария с участием трех автомобилей произошла минувшим вечером, 1 июня, на трассе ЛипецкДанков в Липецком районе. Там около 16.30 столкнулись ГАЗ с 47-летним водителем и ВАЗ-2114 под управлением 43-летнего мужчины. От удара «четырнадцатую» вынесло на встречную полосу, где она въехала в «Приору», которой управлял 23-летний парень.

В этом ДТП пострадали водитель ВАЗа, а также водитель и 24-летний пассажир «Приоры». По предварительным данным ГИБДД региона, причиной аварии стало несоответствие скорости условиям на дороге.

В самом Липецке в тот же день на улице Московской из-за нарушения бокового интервала столкнулись две «Кии» с водителями 37 и 25 лет. Одни из них пострадал, но обошлось без серьезных травм.

ДТП на улице Московская.vk.com/myregion48

ДТП без пострадавших за те же сутки зарегистрировали 16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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