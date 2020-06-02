Под Липецком пожилая карманница вытащила кошелек у пенсионерки на рынке

2 Июнь 2020 2020-06-02T09:43:27+03:00

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Пожилую карманницу поймали в Липецкой области. Само преступление произошло еще 16 мая в Тербунском районе. Там на территории рынка на улице Октябрьской кто-то вытащил кошелек у 64-летней пенсионерки. В кошельке были 5300 рублей и 2 банковские карты. Карманницу вычислили спустя 2 недели. По данным пресс-службы регионального УМВД, ею оказалась 66-летняя жительница Ельца.

Еще одну совершенную женщиной кражу раскрыли в Данкове. 22 мая там кто-то украл у несовершеннолетней девочки телефон в раздевалке магазина по улице Мира, с заявлением в полицию обратилась мама девочки. Воровку вычислили и задержали сотрудники уголовного розыска. Как оказалось, подростка обокрала 47-летняя жительница того же города.

По всем фактам возбудили уголовные дела по 158 статье УК – кража. Воровкам грозим максимум до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU