Родителей-алкоголиков в Липецке лишили прав на 4-летнюю дочку

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:17:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке лишили прав на ребенка сразу обоих родителей. По данным прокуратуры, мама и папа 4-летней девочки с 2017 года состоят на учете в полиции. Мама бродяжничает, много пьет и совершенно не интересуется судьбой дочки. Отец также злоупотребляет, причем в состоянии опьянения становится агрессивным. В квартире, где живет ребенок, царит жуткая антисанитария.

Аморальные родители часто устраивают пьяные драки на глазах у дочери, что сказывается на психике ребенка. Лечиться от алкоголизма ни мама ни папа не хотят, хотя оба под наблюдением в наркологии.

Родителей не раз пытались вразумить и даже официально предупреждали, но ситуация и отношение к дочке никак не изменились. Последний раз девочку нашли одну в подъезде какого-то многоквартирного дома, после чего забрали в реабилитационный центр.

Лишить обоих мужчину и женщину родительских прав потребовал в суде прокурор. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, суд удовлетворил требования, ребенка передали органам опеки.

ИСТОЧНИК KP.RU