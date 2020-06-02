Число зараженных коронавирусом в Липецке на 2 июня 2020 года: 67 случаев COVID-19 за сутки
По данным оперативного штаба на утро 2 июня 2020 года в Липецке зарегистрировали 67 новых случаев коронавируса за сутки. Отметим, накануне был 71 пациент за сутки. На данный момент общее число заразившихся с начала эпидемии в Липецкой области составляет 2261 человек.
С учетом выздоровевших и умерших, количество активных зараженных в Липецке на данный момент составляет 1513 человек. Более 1200 пациентов получают лечение на дому, так как переносят вирус в легкой форме. Вместе с тем больницах находятся более 600 человек с подозрением на выделение вируса.
Большинство случаев заражения регистрируют в областном центре. По данным медиков, прирост заболевших отмечается после каждые выходные.
ИСТОЧНИК KP.RU
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