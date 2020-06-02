2020-06-02T11:24:04+03:00
Происшествия

В Липецке внедорожник разбил машину на встречной, уворачиваясь от пешехода

Опасную аварию на пешеходном переходе снял регистратор [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Опасное ДТП случилось этим утром, 2 мая, на улице Папина в Липецке. Там на пешеходном переходе столкнулись внедорожник и легковушка. Момент аварии попал в обзор видеорегистратора с проезжавшей мимо машины.

На записи видно, как в правом ряду автобус «ПАЗ» сбавляет скорость и останавливается у пешеходного перехода. В этот момент по левой полосе, не сбавляя скорости, мчится внедорожник «Нива-Шевроле».

ДТП на улице Папина.vk.com/myregion48

Водитель явно не догадывается, что автобус остановился у «зебры» не просто так, а также не видит пешехода, который уже начал движение за автобусом.

И только поравнявшись с «ПАЗиком», водитель внедорожника замечает человека на дороге. От резкого торможения «Ниву» разворачивает на 180° и выносит на встречную полосу, где она бьет «Киа-Церато». Чудом избежавший наезда пешеход продолжает невозмутимо пересекать дорогу даже в момент удара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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