В Липецке умер седьмой пациент с диагнозом «Коронавирусная инфекция»
Число умерших от коронавируса в Липецке на 2 июня 2020 года составило 7 человек. Как сообщает оперативный штаб по региону, седьмым умершим пациентом стал 71-летний мужчина. Он проживал в самом Липецке.
У пациента на фоне COVID-19 развилась тяжелая двусторонняя пневмония. Как отметили в администрации, пенсионер получал медицинскую помощь в полном объеме, все в соответствии рекомендациям Минздрава.
Но лечение осложнялось тяжелой патологией сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием у пациента. Кроме того у мужчины развилась в тяжелой форме внебольничная пневмония.
Официально смерть констатировали на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности. Администрация Липецкой области выразила соболезнования родным и близким умершего.
ИСТОЧНИК KP.RU
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