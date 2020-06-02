2020-06-02T14:41:30+03:00
Коронавирус Covid-19

В Липецке умер седьмой пациент с диагнозом «Коронавирусная инфекция»

В больнице скончался 71-летний мужчина с онкологией и заболеванием сердца
Лия МУРАДЬЯН
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Число умерших от коронавируса в Липецке на 2 июня 2020 года составило 7 человек. Как сообщает оперативный штаб по региону, седьмым умершим пациентом стал 71-летний мужчина. Он проживал в самом Липецке.

У пациента на фоне COVID-19 развилась тяжелая двусторонняя пневмония. Как отметили в администрации, пенсионер получал медицинскую помощь в полном объеме, все в соответствии рекомендациям Минздрава.

Но лечение осложнялось тяжелой патологией сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием у пациента. Кроме того у мужчины развилась в тяжелой форме внебольничная пневмония.

Официально смерть констатировали на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности. Администрация Липецкой области выразила соболезнования родным и близким умершего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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