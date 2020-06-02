2020-06-02T14:38:46+03:00
Общество

Авиакомпании отменили рейсы из Липецка в Турцию, Крым и другие города России

Традиционные летние рейсы в курортные города не открыли
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецком аэропорту отменили ряд рейсовВ Липецком аэропорту отменили ряд рейсовФото: Лия МУРАДЬЯН
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Авиакомпании отменили ряд рейсов из Липецкого аэропорта за границу и по городам России. Как сообщает администрация аэропорта, полностью отменены рейсы N 4630/4629 по маршруту Симферополь – Липецк – Симферополь. Они должны были открыться 3 июня, теперь полетов в данном направлении не будет до 30 сентября.

Также до 22 июня отменяются рейсы в Турцию N 4656/4655, маршрутом Анталья – Липецк – Анталья. Улететь из Липецка в северную столицу тоже не получится. Рейсы s7 6003/6004 по маршруту Санкт-Петербург – Липецк – Санкт-Петербург отменили до осени, 22 октября.

Кроме этого до 11 мая липчане остаеются без утренних и вечерних рейсов в Москву – авиакомпания отменила рейсы s7 1203/1204 по маршруту Москва – Липецк – Москва.

Традиционные летний рейсы из Липецка в Крым и обратно в этом году тоже не открыли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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