Авиакомпании отменили рейсы из Липецка в Турцию, Крым и другие города России
Авиакомпании отменили ряд рейсов из Липецкого аэропорта за границу и по городам России. Как сообщает администрация аэропорта, полностью отменены рейсы N 4630/4629 по маршруту Симферополь – Липецк – Симферополь. Они должны были открыться 3 июня, теперь полетов в данном направлении не будет до 30 сентября.
Также до 22 июня отменяются рейсы в Турцию N 4656/4655, маршрутом Анталья – Липецк – Анталья. Улететь из Липецка в северную столицу тоже не получится. Рейсы s7 6003/6004 по маршруту Санкт-Петербург – Липецк – Санкт-Петербург отменили до осени, 22 октября.
Кроме этого до 11 мая липчане остаеются без утренних и вечерних рейсов в Москву – авиакомпания отменила рейсы s7 1203/1204 по маршруту Москва – Липецк – Москва.
Традиционные летний рейсы из Липецка в Крым и обратно в этом году тоже не открыли.
ИСТОЧНИК KP.RU