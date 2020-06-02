2020-06-02T15:19:44+03:00
Происшествия

В Липецке чиновницу подозревают в вымогательстве взятки за группу инвалидности

Руководитель бюро медико-социальной экспертизы требовала 200 000 рублей
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке под статью попала руководитель бюро №6 филиала «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Липецкой области». Чиновницу заподозрили в вымогательстве крупной взятки у человека, которому требовалось оформить определенную группу инвалидности.

Согласно материалам дела, за оформление группы инвалидности чиновница требовала у женщины 200 000 рублей. В СК возбудили уголовное дело по части 5 статьи 290 УК – вымогательство взятки в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, процессуальное решение следственного отдела по Советскому округу признали законным. В случае если вину чиновницы докажут, ей грозит минимум штраф от 2 до 4 млн рублей, максимум – срок от 7 до 12 лет со штрафом до 60-кратной сумме взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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