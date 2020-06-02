Спасатели предупреждают липчан о дожде с грозой и градом

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:24:13+03:00

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В ближайшие дни Липецк накроет непогода. Как сообщили в управлении по делам ГО и ЧС, с шести вечера 2 июня до этого же времени 4 июня в городе ожидаются дожди с грозами, местами град. Порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду. Температура ночью 8-13 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется до 17-22 градуса.

Спасатели призывают липчан соблюдать осторожность. Не нужно стоять и не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и иными конструкциями. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU