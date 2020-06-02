Проведение ЕГЭ 2020 в Липецке: выпускники будут сдавать экзамены на базе тринадцати школ

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:52:15+03:00

Ребята должны быть в масках и соблюдать дистанцию в полтора метра

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В департаменте образования Липецка рассказали, как идет организационная подготовка к единому госэкзамену. В этом году пункты проведения ЕГЭ оборудуют на базе тринадцати городских школ.

- Экзамены пройдут в традиционной форме, но при соблюдении всех мер эпидемиологической безопасности. На входе все организаторы и участники пройдут термометрию, выпускники должны быть в индивидуальных средствах защиты, рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров, - пояснила руководитель ведомства Светлана Бедрова.

Напомним, согласно расписанию Рособрнадзора, пробный единый государственный экзамен пройдет 29 и 30 июня. Первые итоговые испытания по литературе, информатике и географии состоятся 3 июля. ЕГЭ по русскому языку проведут в два этапа - 6 и 7 июля. Математику будут сдавать 10 числа, историю и физику - 13-го, обществознание и химию - 16 июля. Экзамен по биологии, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам состоится 20 июля, устная часть - 22 и 23 июля.

Единый госэкзамен в 2020-м сдают только выпускники, которые планируют поступать в вузы. Оценки в аттестат всем ребятам выставят по итогам года. Это касается и девятиклассников, (для них ОГЭ отменили полностью). Документ об общем и среднем образовании выпускники получат до 15 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU