2020-06-02T16:52:15+03:00
Общество

Проведение ЕГЭ 2020 в Липецке: выпускники будут сдавать экзамены на базе тринадцати школ

Ребята должны быть в масках и соблюдать дистанцию в полтора метра
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Аттестаты ребятам вручат до сдачи ЕГЭ.Аттестаты ребятам вручат до сдачи ЕГЭ.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В департаменте образования Липецка рассказали, как идет организационная подготовка к единому госэкзамену. В этом году пункты проведения ЕГЭ оборудуют на базе тринадцати городских школ.

- Экзамены пройдут в традиционной форме, но при соблюдении всех мер эпидемиологической безопасности. На входе все организаторы и участники пройдут термометрию, выпускники должны быть в индивидуальных средствах защиты, рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров, - пояснила руководитель ведомства Светлана Бедрова.

Напомним, согласно расписанию Рособрнадзора, пробный единый государственный экзамен пройдет 29 и 30 июня. Первые итоговые испытания по литературе, информатике и географии состоятся 3 июля. ЕГЭ по русскому языку проведут в два этапа - 6 и 7 июля. Математику будут сдавать 10 числа, историю и физику - 13-го, обществознание и химию - 16 июля. Экзамен по биологии, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам состоится 20 июля, устная часть - 22 и 23 июля.

Единый госэкзамен в 2020-м сдают только выпускники, которые планируют поступать в вузы. Оценки в аттестат всем ребятам выставят по итогам года. Это касается и девятиклассников, (для них ОГЭ отменили полностью). Документ об общем и среднем образовании выпускники получат до 15 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Липецкой области осудят за удар топором, который лишил человека жизни
Проведение ЕГЭ 2020 в Липецке: выпускники будут сдавать экзамены на базе тринадцати школ
Спасатели предупреждают липчан о дожде с грозой и градом
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 2 июня 2020 года: за сутки выписали 47 человек
В Липецке чиновницу подозревают в вымогательстве взятки за группу инвалидности
Авиакомпании отменили рейсы из Липецка в Турцию, Крым и другие города России
В Липецке умер седьмой пациент с диагнозом «Коронавирусная инфекция»
В Липецке внедорожник разбил машину на встречной, уворачиваясь от пешехода
Число зараженных коронавирусом в Липецке на 2 июня 2020 года: 67 случаев COVID-19 за сутки
Родителей-алкоголиков в Липецке лишили прав на 4-летнюю дочку
Под Липецком пожилая карманница вытащила кошелек у пенсионерки на рынке
В ДТП с тремя машинами под Липецком пострадали три человека
Директора стройфирмы под Липецком приговорили к штрафу в 2 млн за взятку 3 млн рублей
В Липецке предпринимателям закрытых из-за коронавируса рынков обещают выплатить МРОТ
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 1 июня 2020 года: за сутки вылечились 18 человек
Под Липецком сняли пенсию с карты умершего человека
На трассе «Дон» под Липецком вышел из машины и пропал человек
Часть моста в Новой жизни под Липецком будет закрыта еще до 11 июня
Под Липецком погоня за нарушителем закончилась аварией и задержанием
В Липецке выпал с 6 этажа и погиб 4-летний мальчик
Мужчина, которого избили под камерами на стадионе в Липецке, не выжил
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 1 июня 2020 года: 71 новый случай COVID-19 за сутки
Приятные сюрпризы для россиян к Международному дню защиты детей приготовил Сбербанк
Камера сняла, как на стадионе в Липецке жестоко избили мужчину